Carlos Alcaraz ha iniziato con una vittoria il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona, anche se ha riferito di avere dolore al polso durante il match. La partita si è conclusa con un successo, ma il tennista ha dichiarato di sperare che non si tratti di qualcosa di serio. La sua condizione verrà monitorata nei prossimi giorni per valutare eventuali interventi o trattamenti.

Missione compiuta per Carlos Alcaraz, che ha iniziato con una vittoria il suo percorso all’ATP 500 di Barcellona. Il numero 2 del mondo ha superato il finlandese Otto Virtanen, proveniente dalle qualificazioni e attuale n.130 del ranking, con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti. Una prestazione però non particolarmente brillante per lo spagnolo, che durante il match ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico. Sul finale del primo set, infatti, Alcaraz ha chiesto l’intervento del fisioterapista per un fastidio al polso destro. Una situazione che resta da monitorare in vista dei prossimi impegni. Al termine dell’incontro, il murciano ha spiegato così l’accaduto: “ Avendo poco tempo di recupero e riposo tra un torneo e l’altro, escono sempre piccoli dettagli e fastidi.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlos Alcaraz vince, ma ha male al polso a Barcellona: “Speriamo che non sia niente”

Leggi anche: Alcaraz supera anche un problema al polso: vittoria all’esordio a Barcellona, è agli ottavi

Leggi anche: Carlos Alcaraz non al meglio batte Otto Virtanen e approda agli ottavi di finale a Barcellona