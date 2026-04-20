Tennis Sinner e Alcaraz arrivano ai Laureus Award di Madrid | lo spagnolo con il tutore al polso destro

A Madrid si sono svolti i Laureus Award, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i protagonisti dell’evento. Lo spagnolo si è presentato con un tutore al polso destro, mentre entrambi sono stati accompagnati da numerosi flash dei fotografi. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse personalità del mondo dello sport, con i due tennisti italiani e spagnoli tra i più attesi.

Passerella d’onore a favore di flash per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivati ai Laureus Awards di Madrid. Lo spagnolo, numero 2 del ranking mondiale, si è presentato con un tutore al braccio destro, dovuto all’infortunio che lo ha costretto a dare forfait al torneo ATP di Madrid. Iran, Crosetto: "Missione senza mandato Onu? Se deliberano 42 Paesi, diritto internazionale è garantito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tennis, Sinner e Alcaraz arrivano ai Laureus Award di Madrid: lo spagnolo con il tutore al polso destro Notizie correlate Alcaraz vince la sfida con Sinner ai Laureus: è lui lo sportivo dell’annoCarlos Alcaraz vince la sfida con Jannik Sinner ai Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello sport che si stanno tenendo per il terzo anno... Leggi anche: Alcaraz con un tutore al polso, Feliciano Lopez: “Quasi impossibile che giochi a Roma” Altri aggiornamenti Temi più discussi: Alcaraz salta anche Madrid, lo spagnolo: Una decisione che mi addolora moltissimo; Sinner e Alcaraz, c’è un duello fuori dal campo! L’incoronazione dei Laureus Awards: cos’è e gli altri avversari; Sinner e Alcaraz in corsa per il titolo Sportivo dell’anno a Madrid: l’azzurro giocherà il Masters 1000? Lunedì il sorteggio; Sinner: Vincere a Monte-Carlo è un sogno, mi sono sentito a casa. Tennis, Sinner e Alcaraz arrivano ai Laureus Award di Madrid: lo spagnolo con il tutore al polso destro(LaPresse) Passerella d'onore a favore di flash per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz arrivati ai Laureus Awards di Madrid. Lo spagnolo, numero 2 ... stream24.ilsole24ore.com Laureus Awards, beffato Sinner: Alcaraz sportivo dell'annoCarlos Alcaraz 'batte' Jannik Sinner ed è lo sportivo dell'anno. Il campione del tennis spagnolo è stato premiato a Madrid nel corso dei Laureus World Sports Awards 2026, gli Oscar dello Sport, presso ... adnkronos.com Da Sinner e Alcaraz alla strana scelta di Yamal: i look delle stelle ai Laureus World Sports Awards facebook Da #Sinner e #Alcaraz alla strana scelta di #Yamal: i look delle stelle ai #LaureusWorldSportsAwards x.com