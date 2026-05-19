Southampton cacciato dai playoff di Championship per aver spiato gli avversari | Middlesbrough riammesso

Il Southampton è stato escluso dalla finale playoff di Championship dalla EFL a causa di un’azione di spionaggio sugli allenamenti degli avversari. La decisione è stata presa dopo un’indagine che ha portato alla scoperta di attività di sorveglianza non autorizzate. In seguito alla squalifica del club, il Middlesbrough è stato riammesso alla finale playoff, che si svolgerà senza la partecipazione del Southampton. La partita si terrà tra Middlesbrough e un altro club qualificato.

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