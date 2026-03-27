Champions League di pallanuoto | AN Brescia e Pro Recco in diretta su Sky
Nella terza giornata dei quarti di finale della Champions League di pallanuoto, la squadra italiana AN Brescia affronterà in trasferta il Novi Beograd, mentre la Pro Recco si sposterà in Germania per giocare contro l’Hannover. Le partite saranno trasmesse in diretta su Sky.
Terza giornata dei quarti di finale della European Aquatics Champions League: AN Brescia sfida il Novi Beograd, mentre la Pro Recco vola in Germania per affrontare l’Hannover. La European Aquatics Champions League maschile di pallanuoto, la competizione più prestigiosa a livello continentale per club, torna protagonista su Sky e in streaming su NOW con la terza giornata dei quarti di finale. Martedì 31 marzo alle ore 20.30 riflettori puntati su AN Brescia-Novi Beograd, in diretta su Sky Sport Arena. La formazione lombarda cerca una reazione dopo le due sconfitte consecutive subite contro la squadra serba. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
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