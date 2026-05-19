Cesaroni a rischio? Orario ‘killer’ e ascolti in calo i fan | Guardateli in diretta
Il ritorno de I Cesaroni, serie molto apprezzata nel panorama televisivo italiano, ha incontrato alcune difficoltà. La messa in onda in un orario definito ‘killer’ ha sollevato proteste tra i fan, che preferiscono seguirla in diretta. Nel frattempo, gli ascolti della trasmissione sono diminuiti nel corso delle ultime settimane, evidenziando un trend discendente. La programmazione e l’orario scelto sembrano influire sulla risposta del pubblico, che in parte si sta rivolgendo ad altre modalità di visione.
(Adnkronos) – Il ritorno de I Cesaroni, una delle serie più amate della televisione italiana, sta vivendo un percorso in salita, minato da due fattori critici: una collocazione in palinsesto che ha scatenato le proteste del pubblico e un calo progressivo degli ascolti. La situazione ha messo in allarme la storica e fedele fanbase, che. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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