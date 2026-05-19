Cesaroni a rischio? Orario ‘killer’ e ascolti in calo i fan | Guardateli in diretta

Il ritorno de I Cesaroni, serie molto apprezzata nel panorama televisivo italiano, ha incontrato alcune difficoltà. La messa in onda in un orario definito ‘killer’ ha sollevato proteste tra i fan, che preferiscono seguirla in diretta. Nel frattempo, gli ascolti della trasmissione sono diminuiti nel corso delle ultime settimane, evidenziando un trend discendente. La programmazione e l’orario scelto sembrano influire sulla risposta del pubblico, che in parte si sta rivolgendo ad altre modalità di visione.

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