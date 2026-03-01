Durante la conferenza stampa finale del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha annunciato di aver richiesto di presentare in diretta l'intervento di De Martino. Dopo due anni come conduttore, Conti ha salutato il palco dell’Ariston, dove sono stati presentati i tre finalisti di questa edizione: Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga. I dati sugli ascolti della serata finale mostrano un calo rispetto alle precedenti edizioni.

SANREMO – Carlo Conti saluta il palco del Festival di Sanremo dopo il suo ultimo biennio da conduttore. La conferenza stampa che chiude questa edizione vede protagonisti i tre finalisti di Sanremo 2026: Sal Da Vinci, Sayf e Ditonellapiaga. Conti traccia il bilancio della sua esperienza a Sanremo: “È stata un’esperienza molto divertente, molto entusiasmante, vissuta con grande serenità, e sono felice anche dei risultati”. E prosegue: “Sono felice dei risultati. Vado via, metaforicamente, con una medaglia d’oro e una di bronzo”. Così Carlo Conti commenta, all’indomani del suo ultimo Festival, l’annuncio di Stefano De Martino come suo successore alla guida di Sanremo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo: Carlo Conti saluta l’Ariston. “Ho chiesto io di annunciare De Martino in diretta”. Ascolti della finale in calo

