Valentina Bivona Marta de I Cesaroni | Il provino fu una catastrofe Il calo degli ascolti? Colpa dell'orario
Valentina Bivona ha parlato di come sia entrata nel cast di una serie televisiva interpretando il ruolo di Marta, figlia di due personaggi principali. Ha spiegato che il suo primo provino non è andato bene e lo ha definito una vera e propria catastrofe. Recentemente, ha commentato anche il calo degli ascolti dello show, attribuendolo all’orario di messa in onda. La sua testimonianza è stata condivisa durante un’intervista rilasciata a una testata online dedicata all’informazione sul mondo dello spettacolo.
Valentina Bivona ha raccontato a Fanpage.it l'arrivo nel cast de I Cesaroni nel ruolo di Marta, figlia di Eva e Marco: "Il provino fu una catastrofe. Sul set mi hanno trattata come parte della famiglia". Quanto al suo personaggio: "Io sono stata un'adolescente meno combinaguai, avevo un patto con i miei genitori". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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