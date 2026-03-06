Damon Albarn ha espresso scetticismo sull’uso dell’intelligenza artificiale nella musica, affermando che secondo lui l’AI non può creare musica con l’anima. In questo periodo, Albarn è molto impegnato con progetti vari e il 2026 si sta rivelando un anno intenso dal punto di vista lavorativo. La sua posizione sulla tecnologia ha suscitato attenzione nel mondo musicale.

Il 2026 si sta rivelando un anno particolarmente prolifico per Damon Albarn, dal punto di vista lavorativo. Qualche settimana fa, in un’intervista per Uncut, ha rivelato di essere al lavoro sulla colonna sonora del prossimo film di Luca Guadagnino, Artificial, incentrato sulla storia di OpenAI -la società che ha creato ChatGPT – e di Sam Altman, il suo CEO. «Sto lavorando alla colonna sonora del film», ha raccontato.«Canto qualche canzone, sto scrivendo musica elettronica e musica orchestrale di accompagnamento. Non ho un telefonino, ma ho un iPad con GarageBand. Mentre gli altri scollano, me sto lì a mettere dei doppi piatti su una canzone. Che cosa rimane al tizio a fianco a me che ha passato tutto il tempo a risolvere un sudoku? Io dopo un’ora ho un pezzo». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Damon Albarn contro l’intelligenza artificiale: «Non credo sia possibile per l’AI fare musica con anima»

