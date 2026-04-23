Un post pubblicato sui social media mostra un cantante italiano e una donna in una scena a Londra. Le foto ritraggono i due insieme, in una zona della capitale britannica, con dettagli di strada e architettura circostante. Il cantante ha condiviso le immagini accompagnate da un breve testo. La donna è identificata come la sua compagna, descritta come la “ragazza del futuro”. La comunicazione ha attirato l’attenzione dei follower.

Bologna, 23 aprile 2026 – “Luce e vita che sbocciano dolcemente tra le vie di Londra”. Un post, e le foto di Cesare Cremonini in giro per Londra (dove sta lavorando al nuovo album) con gli amici del cuore e lei, Caterina Licini, che ha ripostato le storie di Cesare su Instagram con tanto di cuore e bandiera inglese. E se è vero che due indizi non fanno una prova, pare chiaro, vista la decisione di pubblicare sui social questi scatti, fatti nel verde di una timida primavera londinese, che Caterina Licini sia la nuova fiamma di Cesare Cremonini. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacultura46-anni-cesare-cremonini-festa-valentino-rossi-roberto-baggio-ofxulg86 Chi è Caterina Licini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesare Cremonini e Caterina, le foto da Londra con la sua ‘ragazza del futuro’

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