Cerveteri i pendolari temono il taglio dei bus | Dal 1° luglio rischio isolamento

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cerveteri, i pendolari manifestano preoccupazione per un possibile taglio dei servizi di autobus che potrebbe entrare in vigore dal 1° luglio, data in cui il trasporto pubblico locale passerà sotto la gestione della Regione Lazio e di Astral. La protesta si unisce alle già presenti difficoltà legate ai disagi quotidiani sui treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia. La questione riguarda l’accessibilità e la mobilità dei cittadini, che temono di rimanere isolati in assenza di adeguati mezzi di trasporto.

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Cerveteri, 19 maggio 2026 – A Cerveteri cresce la protesta dei pendolari. Non solo per i disagi quotidiani sui treni della FL5 Roma-Civitavecchia, ma anche per il futuro del Trasporto Pubblico Locale, che dal 1° luglio passerà sotto la regia della Regione Lazio e di Astral. Una transizione che, nelle intenzioni, dovrebbe riorganizzare il servizio. Tra gli utenti, però, prevale la preoccupazione. Secondo quanto denunciano i pendolari, il nuovo assetto potrebbe tradursi in una riduzione significativa dei collegamenti sul territorio comunale. La stima che circola parla di un possibile taglio del 23% della percorrenza annua, pari a circa 280mila chilometri in meno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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