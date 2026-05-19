Cerveteri i pendolari temono il taglio dei bus | Dal 1° luglio rischio isolamento
A Cerveteri, i pendolari manifestano preoccupazione per un possibile taglio dei servizi di autobus che potrebbe entrare in vigore dal 1° luglio, data in cui il trasporto pubblico locale passerà sotto la gestione della Regione Lazio e di Astral. La protesta si unisce alle già presenti difficoltà legate ai disagi quotidiani sui treni della linea FL5 Roma-Civitavecchia. La questione riguarda l’accessibilità e la mobilità dei cittadini, che temono di rimanere isolati in assenza di adeguati mezzi di trasporto.
Cerveteri, 19 maggio 2026 – A Cerveteri cresce la protesta dei pendolari. Non solo per i disagi quotidiani sui treni della FL5 Roma-Civitavecchia, ma anche per il futuro del Trasporto Pubblico Locale, che dal 1° luglio passerà sotto la regia della Regione Lazio e di Astral. Una transizione che, nelle intenzioni, dovrebbe riorganizzare il servizio. Tra gli utenti, però, prevale la preoccupazione. Secondo quanto denunciano i pendolari, il nuovo assetto potrebbe tradursi in una riduzione significativa dei collegamenti sul territorio comunale. La stima che circola parla di un possibile taglio del 23% della percorrenza annua, pari a circa 280mila chilometri in meno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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