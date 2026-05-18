In Toscana, il nuovo sistema di emergenza 118 prevede un potenziamento dei soccorsi con l’assunzione di più specialisti. La modifica dovrebbe influenzare i tempi di intervento, che potrebbero ridursi con la presenza di più professionisti disponibili. Tuttavia, alcuni sindaci di Comuni più piccoli hanno espresso preoccupazione riguardo al possibile isolamento sanitario, temendo che la riorganizzazione possa ridurre i servizi locali e aumentare le difficoltà di accesso alle cure. La questione riguarda anche le modalità di distribuzione delle risorse sul territorio.

? Punti chiave Come influenzerà il raddoppio degli specialisti i tempi di soccorso?. Perché i sindaci di Suvereto e Sassetta temono l'isolamento sanitario?. Quali rischi corrono gli anziani nei borghi distanti dagli ospedali?. Come reagiranno i comuni collinari alla centralizzazione dei medici?.? In Breve Specialisti nelle Valli Etrusche raddoppiano passando da quattro a otto unità operative.. Sindaci Jessica Pasquini, Elisabetta Serni e Alessandra Luisini contestano lo spostamento medico.. Sassetta garantisce la presenza del medico di famiglia solo due ore e mezza settimanali.. Monteverdi dista oltre quaranta chilometri dagli ospedali più vicini per le emergenze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo 118 in Toscana: più soccorsi, ma i comuni temono l’isolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pronto soccorso e auto infermieristica. Tanti e Franceschini: rischio de potenziamento

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Toscana sempre più ‘plastic free’: cinque Comuni premiati

Blocco assunzioni, autisti 118 e ausiliari foggiani temono il posto: “Senza di noi il sistema crolla”Al centro della bufera il blocco delle assunzioni per il personale delle agenzie interinali, che colpisce maggiormente i lavoratori più esposti e...

Di Asdrubali il nuovo sipario d'artista del Teatro Cartiere Carrara. Dipinto direttamente sulla stoffa e a mano, come fosse una tela di 15 metri per 6,5 #ANSA x.com

Medicina, in Toscana 118 posti in più In tutto 732 (ma con 3.800 iscritti)Confermato l’aumento di posti disponibili per le facoltà di Medicina e chirurgia per il prossimo anno accademico: nelle università toscane saranno 118 in più rispetto al 2024-25 per un totale di 732 ... corrierefiorentino.corriere.it

Toscana. Allarme precari 118. Anaao: Garantire integrazione territorio/ospedale e uniformare la tipologia dei rapporti di lavoroQueste le richieste avanzate ieri dal sindacato nel corso di un'audizione sul tema in commissione Sanità del Consiglio regionale. Sono meno di 600 i medici addetti al Servizio 118. Tra questi, una ... quotidianosanita.it