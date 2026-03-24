Certificazioni Fimi | quattro dischi di platino per gli Arctic Monkeys oro per Sayf

Le Certificazioni Fimi questa settimana pongono l’attenzione su artisti internazionali, con i dischi di platino annunciati per gli Arctic Monkeys e Bruno Mars Sono quattro i dischi di platino per AM degli Arctic Monkeys. Il quinto lavoro in studio della rock band britannica, è stato pubblicato nel 2013. L’album contiene i singoli R U Mine? e Do I Wanna Know?. Tra gli di ospiti presenti nella tracklist, composta da dodici brani, figurano Josh Homme, Peter Thomas e Bill Ryder-Jones. Prodotto da James Ford e Ross Orton, l’album ha debuttato in vetta alla classifica del Regno Unito, divenendo il primo disco di una band proveniente da un’etichetta indipendente a raggiungere il gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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