La tomba del padre è sparita | la storia di Anna che ad 83 anni chiede verità e giustizia

Anna Bonomo, all’83enne che il 20 marzo prossimo compirà gli anni, chiede giustizia per la scomparsa della tomba del padre. La donna manifesta un dolore che non si placa e si rivolge alle autorità per ottenere risposte. La vicenda riguarda la sparizione del luogo di sepoltura e la richiesta di verità resta al centro delle sue attenzioni.

«Il mio dolore merita giustizia». Anna Bonomo è tutto fuorché rassegnata. Eppure da una donna che il prossimo 20 marzo compirà 83 anni ci si potrebbe aspettare un minimo di stanchezza. Ma lei no. Non trova la tomba del padre e non ha nessuna intenzione di «morire se non so dove si trova». Anna, agrigentina di nascita e messinese di adozione, ha già intentato una causa penale e adesso è pronta a una causa civile per ottenere un risarcimento che certo però non le guarirebbe la ferita del cuore. Ma senza indagini da parte della magistratura o del Comune la sua ricerca è vana. La storia vale una sceneggiatura, se non fosse che il dolore di una... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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