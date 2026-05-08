Candidatura Mimmo Battaglia sindaco | incontro sul ruolo delle donne nella costruzione di una città più giusta

Una conferenza promossa dalla Conferenza metropolitana delle Democratiche si terrà per sostenere la candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco di Reggio Calabria. L'evento si concentrerà sul ruolo delle donne nel processo di costruzione di una città più giusta, inclusiva e libera da ogni forma di discriminazione. Saranno presenti rappresentanti e attiviste che discuteranno di tematiche legate all'inclusione femminile e al contributo delle donne alla vita urbana.

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A sostegno della candidatura di Mimmo Battaglia a sindaco di Reggio Calabria, la Conferenza metropolitana delle Democratiche promuove un importante momento di confronto e partecipazione dedicato al ruolo delle donne nella costruzione di una città più giusta, inclusiva e libera da ogni forma di.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Liberazione, allo Spazio Cesuola incontro sul contributo delle donne nella costruzione della democrazia italianaLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Festa della Liberazione con un ricco programma di iniziative dedicate alla... Papa a Napoli, Don Mimmo Battaglia: «Leone, un?immersione nella vita reale della città scossa alle coscienze»Eminenza, l’8 maggio arriva il Papa, qual è il segnale che rappresenta per la città di Napoli in questo momento storico? «È un segno che arriva... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Reggio Calabria: presentata la lista del Pd per Battaglia. Il candidato sindaco: Proponiamo cose serie e realizzabili. Non portiamo indietro le lancette della storia della città; Presentazione della lista Uniti per Reggio Centro a sostegno di Mimmo Praticò presidente della Prima Circoscrizione · ilreggino.it; Falcomatà replica allo 'starter pack' di Cannizzaro: Noi abbiamo scelto Reggio, loro l'hanno sciolta; Elezioni a Reggio, Battaglia apre la campagna elettorale in Piazza Duomo. Elezioni, Battaglia carica il Csx da Piazza Duomo: ‘Per noi è sempre Reggio’Dal palco di Piazza Duomo, Mimmo Battaglia rivendica il lavoro svolto dal centrosinistra e attacca il centrodestra: Reggio ha bisogno di rispetto e cura, non di urla e slogan ... citynow.it Reggio Calabria, il candidato alla Circoscrizione Mimmo Praticò pronto a presentare la sua listaProsegue a Reggio Calabria il percorso di costruzione della proposte politiche per le Circoscrizioni. Giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battag ... strettoweb.com Il leader nazionale di Sinistra Italiana AVS ha fatto tappa a Piazza Camagna per sostenere il candidato Mimmo Battaglia - facebook.com facebook