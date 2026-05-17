Chi è Salim el Koudri l’uomo che con l’auto ha travolto 8 persone a Modena

Salim el Koudri, di 31 anni, nasce in provincia di Bergamo e attualmente risiede a Ravarino, nel modenese. La sera dell’incidente, alla guida di una Citroen C3, si è immesso sul marciapiede nel centro di Modena, travolgendo almeno otto persone. L’episodio si è verificato in pieno centro, coinvolgendo diversi pedoni. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

È nato in provincia di Bergamo 31 anni fa, ma vive a Ravarino, nel Modenese, Salim el Koudri, l’uomo che alla guida di una Citroen C3 è finito sul marciapiede in pieno centro a Modena, travolgendo almeno otto persone. Una scena improvvisa e terribile, avvenuta in una zona frequentata della città, che ha subito fatto scattare soccorsi, indagini e domande. Gli investigatori stanno cercando di capire cosa possa averlo spinto a compiere quel gesto. Sul passato del 31enne sono in corso accertamenti serrati. Secondo le prime informazioni, Salim el Koudri non era noto alle forze dell’ordine e il suo casellario giudiziario non presenterebbe segnalazioni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Auto sulla gente a Modena, chi è Salim El Koudri (laureato in Economia)

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