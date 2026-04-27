Fondi sfida elettorale | 5 candidati e un centrodestra diviso

Il prossimo 24 e 25 maggio, la città di Fondi sarà chiamata alle urne per le elezioni amministrative. Cinque candidati si contendono la carica di sindaco, sostenuti da 13 liste. Il centrodestra appare diviso tra tre poli, mentre il fronte progressista si presenta unito. La competizione elettorale si svolge in un contesto di frammentazione politica, con diverse forze che si presentano alle urne.

? Cosa sapere Fondi vota il 24 e 25 maggio con cinque candidati sindaco e 13 liste.. La divisione del centrodestra tra tre poli sfida l'unita del fronte progressista.. Fondi si prepara al voto del 24 e 25 maggio con cinque candidati alla carica di sindaco e 13 liste ufficializzate dopo la chiusura delle consegne avvenuta nel fine settimana. La città, che dovrà scegliere il successore di Maschietto, vede sul territorio circa 300 aspiranti per occupare un seggio nel Consiglio comunale. Il quadro che si delinea nelle strade e nei centri della città mostra una frammentazione significativa, specialmente nell’area del centrodestra. Qui tre diverse...🔗 Leggi su Ameve.eu

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