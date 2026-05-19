Centro migranti nell' ex night il prefetto incontra i sindaci | Nessun arrivo imminente Ora controlliamo le carte
Il prefetto ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sulla possibile apertura di un centro migranti nell’ex night club di Vignanello. Durante l’incontro, è stato comunicato che al momento non ci sono arrivi imminenti e si stanno concentrando le verifiche sulle pratiche amministrative e sui documenti necessari. La fase di valutazione tecnica si sta approfondendo per verificare la conformità delle procedure e la regolarità delle autorizzazioni. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.
La trasformazione dell'ex night club di Vignanello in un centro di accoglienza per migranti entra in una fase di attenta osservazione tecnica. I rappresentanti dei comuni del comprensorio hanno incontrato il prefetto di Viterbo, Sergio Pomponio, per portare all'attenzione dell'autorità. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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