Centro migranti nell' ex night il prefetto incontra i sindaci | Nessun arrivo imminente Ora controlliamo le carte

Il prefetto ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sulla possibile apertura di un centro migranti nell’ex night club di Vignanello. Durante l’incontro, è stato comunicato che al momento non ci sono arrivi imminenti e si stanno concentrando le verifiche sulle pratiche amministrative e sui documenti necessari. La fase di valutazione tecnica si sta approfondendo per verificare la conformità delle procedure e la regolarità delle autorizzazioni. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte delle autorità competenti.

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