Migranti nell' ex night | Saranno un centinaio Vignanello non può diventare un centro di ammasso

A Vignanello, in località Centignano, si discute della presenza di circa cento migranti nell’ex night club. Le autorità politiche locali hanno dichiarato che il territorio non può essere trasformato in un centro di accoglienza di massa e hanno assicurato che ci saranno controlli e misure chiare per gestire la situazione. La questione ha suscitato reazioni tra i residenti e le istituzioni del territorio.

Sul centro migranti nell'ex night club di Vignanello, in località Centignano, Forza Italia promette “fermezza, trasparenza e tutela del territorio”. A intervenire è il segretario locale Marco Balletti, che esprime una dura presa di posizione “schierandosi al fianco dell'amministrazione comunale e.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Un centro per migranti nello storico night club di Vignanello Vignanello: ex night club di 1000mq diventa centro per migranti? Cosa sapere Ex night club di 1000mq a Vignanello occupato da migranti il 23 aprile. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Un centro per migranti nello storico night club di Vignanello; Profughi nell’ex night, il Comune di Vignanello non era informato; Il night club di Vignanello, in provincia di Viterbo, diventa un centro per migranti; Migranti nell'ex night: Saranno un centinaio, Vignanello non può diventare un centro di ammasso. Migranti nell'ex dormitorio, entro Pasqua trasferimento in altra strutturaDa circa un anno e mezzo i migranti vivono accampati nelle tendostrutture all’interno dell’ex dormitorio su Via Provinciale San Vito in una situazione a dir poco precaria. Entro Pasqua saranno ... rainews.it Dipendenze tra i minori migranti non accompagnati: le fragilità nascoste nell’universo migratorio. In Italia cresce l’allarme e nasce il progetto pilota del CeSPI, un' indagine sull’uso di alcol e sostanze tra i minori stranieri, avviata come sperimentazione nella R - facebook.com facebook Meno arrivi di migranti meno morti nel Mediterraneo È un’equazione che non regge. Solo nell’ultimo anno le vittime del mare sono aumentate del 152% dice @fladig di Oim Se guardiamo ai dati dal 2024 sbarchi dimezzati, vittime raddoppiate Ne scrivo oggi x.com