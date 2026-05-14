Migranti la prefettura lavora a una migliore integrazione ma cresce la protesta contro il centro nell' ex night | 1300 firme
Nella città si registra un aumento delle proteste contro il centro migranti situato nell'ex night, con circa 1300 firme raccolte. La prefettura ha dichiarato di lavorare a progetti condivisi per favorire l'integrazione dei migranti nel territorio, con l’obiettivo di sviluppare pratiche efficaci e affrontare le problematiche più frequenti. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità locali, mentre le manifestazioni crescono di numero.
Migranti, prefettura di Viterbo al lavoro per "elaborare progetti condivisi che facilitino l'integrazione sul territorio e siano propedeutici alla creazione di buone prassi nonché alla risoluzione delle problematiche più diffuse". Sul territorio, però, non si placano proteste e timori. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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