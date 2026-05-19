Centri estivi 2026 aperte le iscrizioni alle attività extrascolastiche del Comune di Terranuova
Sono state aperte le iscrizioni per i centri estivi del 2026 nel Comune di Terranuova Bracciolini. Le attività extrascolastiche sono rivolte a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. La procedura di iscrizione riguarda le iniziative programmate per il periodo estivo e sarà possibile iscriversi fino a una data da definire. Le attività si svolgeranno nelle strutture comunali durante il periodo estivo.
Arezzo, 19 maggio 2026 – Bracciolini per la fascia di età 6 - 14 anni. Sono aperte le iscrizioni alle attività extrascolastiche per l’estate 2026 promosse dal Comune di Terranuova Bracciolini. Le domande potranno essere presentate fino a venerdì 22 maggio 2026. Le attività estive sono rivolte ai bambini iscritti alla scuola primaria e secondaria del territorio comunale e ai residenti nel Comune di Terranuova Bracciolini. Le iniziative si svolgeranno nei locali del C.I.A.F., dal lunedì al venerdì, nel periodo compreso tra il 22 giugno e il 24 luglio 2026, con orario dalle 8 alle 13 senza pranzo oppure fino alle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it
ESTATE IN ORATORIO 2026: sono APERTE le ISCRIZIONI!
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