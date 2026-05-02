Dopo il pareggio in trasferta contro il Como, il tecnico ha commentato il match sottolineando di aver fatto un ulteriore passo in avanti verso la qualificazione in Champions. Ha aggiunto che la squadra ha disputato una buona prestazione, anche se non ha fornito ulteriori dettagli o analisi sulla partita stessa. La squadra si prepara ora per le prossime sfide di campionato, con l’obiettivo di mantenere il rendimento e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione europea.

La partita di Como scorre tra luci e ombre e si risolve in uno 0-0 che per Antonio Conte rappresenta più un punto guadagnato, che due persi. Così, infatti, il Napoli mantiene invariate le distanze proprio con la quinta in classifica, in attesa che scenda in campo la Roma. “Sicuramente è stata una buona prestazione, perché altrimenti non saremmo usciti indenni da questa sfida. Sappiamo benissimo che sia noi che il Como ci giocavamo tantissimo, forse più loro visto che stanno inseguendo la Champions. Siamo consapevoli che possono esserci degli strascichi. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a dare la pressione giusta. Il Como ha praticamente un calciatore di movimento in porta, diventa molto complicato pressare perché quando gli arriva la palla è in grado di trovare sempre il giocatore facendoti correre 80 metri all’indietro.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Fatto un altro passo in avanti per la qualificazione Champions"

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