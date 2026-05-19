Dal 18 maggio 2026, alle 20.30, torna su TV8 la nuova stagione di Celebrity Chef, il programma che vede i vip sfidarsi ai fornelli sotto la guida di Alessandro Borghese. La trasmissione si svolge nello studio di Milano, con i giudici pronti a valutare le creazioni culinarie dei concorrenti. Tra le novità di questa edizione ci sono nuovi giudici e alcune modifiche al format rispetto alle stagioni precedenti. La trasmissione continua a proporre sfide tra celebrità e un’attenzione particolare alle tecniche di cucina.

Il profumo dei fornelli torna a riempire gli studi di TV8. Dal 18 maggio 2026, alle 20.30, Alessandro Borghese ha riaperto le porte del suo ristorante milanese per la nuova stagione di Celebrity Chef, il cooking show che mette i vip alla prova tra pentole, padelle e giudizi senza sconti. Chi sono i nuovi giudici di Celebrity Chef? Quali volti noti si sfideranno ai fornelli? E cosa cambia davvero in questa edizione? Scopriamolo insieme. La grande novità di Celebrity Chef 2026 è la giuria. Per la prima volta saranno quattro i giudici chiamati a valutare i piatti dei concorrenti. Accanto al padrone di casa Alessandro Borghese, confermatissimo nel doppio ruolo di conduttore e giudice, ritroviamo Maddalena Fossati, direttrice de La Cucina Italiana e presidente del comitato “Cucina Italiana Patrimonio Unesco”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Celebrity Chef 2026: chi sono i nuovi giudici e tutte le novità della nuova stagione

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Celebrity Chef 2026 preview - Joel Hassanali

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