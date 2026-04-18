Nuova lista stupri in un liceo di Roma Una ragazza ha denunciato una violenza a una festa

A Roma, un liceo scientifico della zona nord della città è al centro di un nuovo caso legato a una cosiddetta

Un nuovo caso di "liste stupri" scuote i licei della Capitale. Dopo gli episodi del Giulio Cesare e del Carducci, questa volta i riflettori sono accesi sul liceo scientifico Farnesina, a Roma Nord. Ma a differenza dei precedenti, dove l'indagine verteva principalmente sull'istigazione a.🔗 Leggi su Romatoday.it

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