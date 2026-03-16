Stasera su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Guerrieri, con Alessandro Gassmann nei panni del protagonista. La puntata si concentra sulla scomparsa di una ragazza in una Bari caratterizzata da luci e ombre. Gassmann interpreta un personaggio che cerca di fare luce sulla vicenda, offrendo al pubblico un ritratto intenso e coinvolgente.

Alessandro Gassmann presta il volto e, a quanto pare, anche un pezzo di sé al protagonista di Guerrieri – La regola dell’equilibrio. La serie che torna stasera in tv alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea streaming anche su RaiPlay (dove ci sono gli episodi già trasmessi on demand) con la seconda puntata. A giudicare dagli ascolti, c’è qualcosa di irresistibile in un avvocato che dorme nel suo studio, va in palestra a fare boxe e porta sulle spalle il peso di un amore che sta finendo. Guido Guerrieri non è l’eroe senza macchia della fiction italiana classica: è un uomo pieno di incrinature, capace di commuoversi e di chiedere scusa, convinto che l’empatia sia al tempo stesso la sua arma migliore e il suo tallone d’Achille. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Seconda puntata di Guerrieri stasera in tv su Rai 1: Alessandro Gassmann indaga sulla scomparsa di una ragazza in una Bari piena di ombre

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