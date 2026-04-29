Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie | progetto sinfonico e dialogo con la Rai

Durante una trasmissione radiofonica, un artista ha sollevato la questione del Teatro delle Vittorie, chiedendo chiarimenti sulla tutela e sulla valorizzazione dello spazio storico di Roma. In risposta, il Ministro ha spiegato che il progetto riguarda un intervento sinfonico e un dialogo con la Rai. La discussione si inserisce nel contesto delle iniziative per il futuro di questo teatro, coinvolgendo anche le istituzioni e le aziende di trasmissione.

Il futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico “La Pennicanza” ha sollevato la questione della tutela e della possibile valorizzazione dello storico spazio romano. Secondo quanto spiegato dallo showman, il teatro è sottoposto alla tutela delle Belle Arti, un vincolo che impone passaggi istituzionali precisi prima di qualsiasi vendita o trasformazione. Proprio per questo, Fiorello ha deciso di rivolgersi direttamente al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano (citato come Ministro Giuli nel contesto della trasmissione), proponendo una soluzione concreta: l’acquisto da parte dello Stato e la successiva concessione alla Rai.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la Rai Notizie correlate Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: “Conteremo i ‘piccioli’ a disposizione del Ministero per comprarlo. Se riusciremo, realizzeremo un grande Teatro sinfonico con la direzione a Beatrice Venezi”“Ci sono notizie molto importanti sulla vendita del Teatro delle Vittorie: è tutelato dalle Belle Arti, quindi non si può vendere così”. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: Conteremo i 'piccioli' a disposizione del Ministero; Se realizzeremo un Teatro Sinfonico, Beatrice Venezi alla direzione, Giuli risponde sul caso del teatro delle Vittorie; Teatro delle Vittorie, il ministro Giuli risponde a Fiorello: Se ci sono i piccioli lo compriamo, alla direzione Beatrice Venezi; Venezia, il sindaco Brugnaro: Posso capire il ministro Giuli ma difendo la Biennale. Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: Conteremo i ‘piccioli’ a disposizione del Ministero per comprarlo. Se riusciremo, realizzeremo un grande ...Ci sono notizie molto importanti sulla vendita del Teatro delle Vittorie: è tutelato dalle Belle Arti, quindi non si può vendere così. Fiorello è tornato sul caso nella puntata di oggi de La ... ilfattoquotidiano.it Il Ministro Giuli risponde a Fiorello sul Teatro delle Vittorie: progetto sinfonico e dialogo con la RaiIl futuro del Teatro delle Vittorie torna al centro del dibattito grazie a Fiorello, che durante il programma radiofonico La Pennicanza ha sollevato la ... superguidatv.it VIDEO | Si apre uno spiraglio per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato sullo storico Teatro Delle Vittorie. Il ministro Giuli: "Potremmo farci un sinfonico". #ANSA - facebook.com facebook Teatro delle Vittorie, il ministro Giuli: «Lo compriamo e alla direzione mettiamo Beatrice Venezi» x.com