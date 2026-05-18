Ora Giuli pensa di prendersi il Teatro delle Vittorie e Palazzo Labia La mossa del Mic | Valutare percorsi di valorizzazione dei due immobili

Il Ministero della Cultura ha annunciato di voler esplorare possibilità di valorizzazione per due immobili di rilievo storico e artistico, uno a Venezia e l’altro a Roma. Si tratta di Palazzo Labia e del Teatro delle Vittorie, entrambi oggetto di un’attenzione particolare da parte delle autorità. La valutazione riguarda percorsi di recupero e utilizzo che possano valorizzare il patrimonio culturale, senza yet specificare le modalità o i tempi di intervento. La decisione fa parte di un'azione più ampia di tutela e promozione del patrimonio artistico italiano.

Il Ministero della Cultura ha comunicato il proprio interesse per Palazzo Labia a Venezia e per il Teatro delle Vittorie a Roma, con l’obiettivo di «valutare percorsi di valorizzazione culturale dei due immobili di particolare rilievo storico e artistico». Lo riferisce il Mic aggiungendo che, nell’ambito delle attività istituzionali e in occasione della visita alla Biennale di Venezia, il 21 maggio è previsto un sopralluogo del ministro della Cultura Alessandro Giuli presso la sede di Palazzo Labia. Tutti contro la vendita del Teatro delle Vittorie (a meno che non lo acquisisca il Mic). Qualche giorno fa la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia aveva visitato il teatro delle Vittorie di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

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