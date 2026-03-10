La gamma della Porsche Cayenne elettrica si arricchisce con la nuova versione S Electric, che offre 666 cavalli di potenza e accelera da 0 a 60 miglia orarie in 3,6 secondi. Questa versione si colloca tra i modelli entry-level e la versione Turbo, ampliando le opzioni disponibili per gli appassionati di SUV elettrici. La presentazione è stata annunciata dalla casa automobilistica senza ulteriori dettagli al momento.

La gamma della Porsche Cayenne elettrica si amplia con l’arrivo della versione S Electric, posizionandosi strategicamente tra i modelli base e la variante Turbo. Questo nuovo modello, lanciato nel marzo 2026, eredita la configurazione a trazione integrale doppia motore, offrendo una potenza di 543 CV che può salire a 666 CV in modalità Launch Control. Il prezzo di partenza per il mercato italiano è fissato a 130.753 euro, un dato che segna un punto di riferimento cruciale cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla sostenibilità. Prestazioni e Tecnologia: L’equilibrio tra Potenza e Efficienza. Il cuore pulsante di questa nuova proposta risiede nella sua capacità di gestire enormi quantità di energia in modo controllato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Porsche Cayenne S Electric: 666 CV e 3,6 secondi da 0 a 60

Articoli correlati

Porsche Cayenne S, lusso sportivo: caratteristiche e prezzi del Suv elettrico da 666 CvPorsche aggiunge alla propria gamma elettrica la nuova Cayenne S Electric, Suv che si posiziona tra la Cayenne Electric e il modello di punta, la...

Porsche cayenne electric: 1.156 cavalli e ricarica rapida a 800 vl’avvio della produzione in serie del cayenne electric segna una tappa cruciale nel percorso di elettrificazione di porsche.

Una raccolta di contenuti su Porsche Cayenne

Temi più discussi: Una Porsche Cayenne per il protagonista di Resident Evil Requiem; Porsche torna a puntare sul motore che fa impazzire tutti: nuovo SUV in lavorazione; Nuova strategia Porsche: Panamera e Taycan verso una gamma unica?; Opel Corsa GSE, nuovi test in vista del debutto.

Porsche Cayenne S Electric: 666 CV, 653 km e stile più esclusivoLa nuova Porsche Cayenne S Electric unisce 666 CV, 653 km WLTP e contenuti premium esclusivi. Con la nuova Porsche Cayenne S Electric, la casa di ... affaritaliani.it

Porsche Cayenne S Electric, la gamma accetta anche vie di mezzoPorsche ha appena presentato la Cayenne S Electric, e i numeri che accompagnano questo SUV da 2,63 tonnellate sono tanto impressionanti quanto capaci di sollevare qualche perplessità. Partiamo dalla ... clubalfa.it

La Porsche Cayenne non è pronta a dire addio ai motori termici. Nuove foto spia mostrano un prototipo aggiornato del SUV tedesco, segnale che Porsche potrebbe preparare un ulteriore facelift prima della fine del decennio, anche con l’arrivo della Cayenne - facebook.com facebook

Devasta sei auto e fugge alla guida di una Porsche Cayenne. Rintracciato tramite testimonianze e filmati della videosorveglianza urbana #ANSA x.com