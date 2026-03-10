Porsche Cayenne S Electric | 666 CV e 3,6 secondi da 0 a 60

La gamma della Porsche Cayenne elettrica si arricchisce con la nuova versione S Electric, che offre 666 cavalli di potenza e accelera da 0 a 60 miglia orarie in 3,6 secondi. Questa versione si colloca tra i modelli entry-level e la versione Turbo, ampliando le opzioni disponibili per gli appassionati di SUV elettrici. La presentazione è stata annunciata dalla casa automobilistica senza ulteriori dettagli al momento.

La gamma della Porsche Cayenne elettrica si amplia con l’arrivo della versione S Electric, posizionandosi strategicamente tra i modelli base e la variante Turbo. Questo nuovo modello, lanciato nel marzo 2026, eredita la configurazione a trazione integrale doppia motore, offrendo una potenza di 543 CV che può salire a 666 CV in modalità Launch Control. Il prezzo di partenza per il mercato italiano è fissato a 130.753 euro, un dato che segna un punto di riferimento cruciale cerca prestazioni elevate senza rinunciare alla sostenibilità. Prestazioni e Tecnologia: L’equilibrio tra Potenza e Efficienza. Il cuore pulsante di questa nuova proposta risiede nella sua capacità di gestire enormi quantità di energia in modo controllato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

