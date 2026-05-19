Cavriglia aperte le selezioni per il progetto Tra inglese e mare a Malta

A Cavriglia sono state avviate le procedure di selezione per il progetto intitolato “Tra inglese e mare a Malta”. L’iniziativa offre ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza di studio e di confronto culturale nella città di Mellieha, gemellata con il paese di origine. La selezione riguarda giovani interessati a migliorare le competenze linguistiche in inglese e a conoscere meglio la cultura maltese. La durata del progetto e i requisiti di partecipazione sono stati comunicati ufficialmente.

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Arezzo, 19 maggio 2026 – Un’esperienza di studio, crescita personale e scambio culturale nella città gemellata di Mellieha. È online l’avviso pubblico del Comune di Cavriglia per la selezione di 15 ragazze e ragazzi che abbiano frequentato la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 20252026 e che desiderino partecipare al progetto “Tra inglese e mare a Malta”. L’iniziativa si svolgerà dal 17 al 22 luglio e rientra nel percorso di gemellaggio attivo tra Cavriglia e la località maltese, consolidando un rapporto costruito negli anni attraverso attività dedicate soprattutto alle nuove generazioni. Durante il soggiorno a Malta, i... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, aperte le selezioni per il progetto “Tra inglese e mare a Malta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premio Venezia per il Mare 2026: aperte le selezioni per l’eccellenza? Cosa sapere Assonautica di Venezia apre le candidature per il Premio Venezia per il Mare entro l'8 maggio. Poste italiane: aperte le selezioni per consulenti finanziariArezzo, 20 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e...