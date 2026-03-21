Poste italiane | aperte le selezioni per consulenti finanziari

Poste Italiane ha avviato le selezioni nella provincia di Arezzo per la posizione di consulenti finanziari. L'azienda cerca laureati o laureandi interessati a un percorso di formazione e sviluppo professionale nel settore finanziario. Le candidature devono essere inviate secondo le modalità indicate dall'azienda. La ricerca riguarda persone motivate a intraprendere questa professione e a crescere all’interno dell’organizzazione.

Arezzo, 20 marzo 2026 – Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati o laureandi motivati ad intraprendere un percorso di formazione e crescita professionale come consulenti finanziari. I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze all’interno di uffici postali che diventano sempre più spazi dedicati alla relazione, focalizzati sulla costruzione e sul mantenimento del rapporto con il cliente. È possibile inviare la propria candidatura entro il 23 marzo accedendo al sito posteitaliane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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