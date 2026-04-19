Al via la pulizia dell’arenile Ecco il progetto con la mappatura

Alle 9 di questa mattina prende il via la giornata di pulizia sulla spiaggia della Giannella, promossa dal progetto ’GRRInPort’2. L'iniziativa prevede attività di rimozione dei rifiuti e una mappatura dettagliata dell’arenile, con l’obiettivo di favorire pratiche di economia circolare e supportare la ricerca scientifica. L’evento coinvolge volontari e gruppi di cittadini che si sono organizzati per contribuire alla tutela dell’ambiente costiero.

ORBETELLO Arriva a Orbetello il progetto ’GRRInPort’2, la giornata di pulizia delle spiagge che promuove economia circolare e ricerca scientifica e che si terrà sulla spiaggia della Giannella a partire dalle 9. Le iniziative prevedono attività di pulizia delle spiagge accompagnate dalla mappatura dei rifiuti raccolti. Le informazioni raccolte durante queste giornate non rappresentano soltanto un contributo concreto alla tutela dell’ambiente costiero, ma costituiscono anche una base dati utile alle attività di ricerca scientifica del progetto. In particolare, i dati confluiscono nel Work Package 2 "Rifiuti", dedicato allo sviluppo di soluzioni innovative per la gestione dei rifiuti spiaggiati secondo i principi dell’economia circolare.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al via la pulizia dell’arenile. Ecco il progetto con la mappatura Notizie correlate Pulizia e manutenzione dei parchi urbani, al via il progetto per minori in procedimenti penaliNella mattinata di oggi, nella Villa Pacini, prenderanno il via le attività di pubblica utilità che coinvolgeranno minori sottoposti a procedimenti... La rete #IDONNA di Confindustria Benevento avvia la mappatura dell’imprenditoria femminile nel SannioTempo di lettura: 4 minutiLa rete #IDONNA di Confindustria Benevento, che raggruppa 50 aderenti, nasce nel 2024 con lo scopo di coinvolgere nella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Al via la pulizia dell’arenile. Ecco il progetto con la mappatura; Spiagge, al via gli interventi di pulizia a Campomarino; Blasioli (Pd) sulla pulizia spiagge dal legname a Montesilvano: Il Comune chiarisca, non è giusto che sia a carico solo dei balneatori; Marche Multiservizi fa pulizia. In azione dopo la mareggiata: rimosse tonnellate di legname. San Benedetto, al via la pulizia della spiaggia: lavori fino al 16 maggio lungo la costaDecisi calendario e modalità degli interventi sulla battigia, con rimozione dei materiali d’intralcio e date dedicate allo smaltimento di potature e rifiuti voluminosi ... lanuovariviera.it Ostia, al via la pulizia delle spiagge: interventi in vista di PasquaSono partiti i lavori di pulizia lungo il litorale romano, con l’obiettivo di restituire spiagge decorose e fruibili già durante le festività pasquali. romadailynews.it PULIZIA PANNELLI PIEMONTE CONTATTATEMI INUTILE PERDERE ENERGIA facebook L'annessione della Cisgiordania, con i soldati complici dei coloni. Gaza annientata. L'avanzata in Libano. Il confine violato in Siria. La guerra all'Iran. Pulizia etnica e massacri. Così la destra sionista dà forma al Grande Israele Il numero de L’Espresso, in edico x.com