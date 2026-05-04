A Torre Annunziata è iniziato il servizio di pulizia dell’arenile pubblico, che durerà fino al 30 settembre 2026. Il lavoro viene svolto con personale, robot e mezzi meccanici. Il Comune ha invitato i cittadini a collaborare per mantenere la spiaggia pulita. La gestione della pulizia riguarda la cura dell’area destinata al pubblico e si svolge in vista della prossima estate.

Attivo fino al 30 settembre il servizio di pulizia con personale, robot e mezzi meccanici. L’appello del Comune ai cittadini: “Collaborare per tutelare la spiaggia”. Sono cominciate questa mattina le operazioni di pulizia dell’arenile pubblico in vista della stagione estiva 2026. Da oggi e fino al 30 settembre la spiaggia di Torre Annunziata sarà pulita in modo stabile e continuo dal personale di Prima Vera. Il servizio sarà svolto con un sistema integrato di spazzamento manuale, robot da spiaggia e il be-bot ad energia solare già utilizzati lo scorso anno. Il personale si occuperà dello svuotamento dei cestini, della pulizia dell’arenile, della rimozione di eventuali rifiuti urbani.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre Annunziata: al via la pulizia dell’arenile pubblico per l’estate 2026

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