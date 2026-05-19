Durante il Festival di Cannes, l’attrice Cate Blanchett ha commentato il movimento #MeToo, affermando che la sua influenza sia stata diminuita troppo presto. Ha osservato come, nel settore cinematografico, persista ancora una disparità di potere tra uomini e donne. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio sulla percezione e l’effettiva portata di questa mobilitazione sociale, che ha coinvolto molte figure del mondo dello spettacolo negli ultimi anni.

Cate Blanchett è tornata a parlare del movimento #MeToo durante un incontro al Festival di Cannes, sostenendo che l’impatto di quella mobilitazione sia stato ridimensionato troppo rapidamente e che, nel mondo del cinema, gli squilibri di potere tra uomini e donne siano ancora evidenti. L’attrice premio Oscar, che nel 2018 era stata presidente di giuria a Cannes nel pieno dell’esplosione del movimento, ha ricordato la grande marcia organizzata sulla scalinata del Palais des Festivals insieme a personalità come Kristen Stewart, Léa Seydoux, Ava DuVernay e Agnès Varda. Durante il talk moderato dal giornalista Didier Allouch, Blanchett ha espresso amarezza per il modo in cui il dibattito sul #MeToo si sarebbe progressivamente spento. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Cate Blanchett a Cannes: “Il movimento #MeToo è stato fermato troppo in fretta”

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Cate Blanchett critica o fim rápido do movimento no Festival de Cannes

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