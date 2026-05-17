L'attrice, durante una conversazione che si è svolta a Cannes 2026, ha parlato delle difficoltà affrontate dalle donne nel mondo del cinema. Cate Blanchett, durante una conversazione al Festival di Cannes 2026, ha dichiarato che nel mondo del cinema c'è ancora molto squilibrio di genere. L'attrice ha spiegato che la maggior parte delle persone che lavorano sul set è ancora di sesso maschile e il movimento #MeToo non è riuscito a dare il via a un vero cambiamento. Un settore ancora dominato dagli uomini Durante uno degli appuntamenti del Rendez-vous, Cate Blanchett ha dichiarato: "Il movimento MeToo è stato ucciso molto rapidamente". Questo ha portato a non avere una trasformazione reale nel settore: "Sono ancora sui set e conto le persone ogni . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cate Blanchett: "Il movimento #MeToo è stato ucciso troppo presto"

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