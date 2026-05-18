Durante la 79ª edizione del Festival di Cannes, l’attrice Cate Blanchett ha affrontato il tema del movimento #MeToo nell’industria cinematografica, affermando che il movimento è stato “ucciso rapidamente”. La protagonista, molto presente in questa edizione, ha partecipato a incontri e ha parlato con il pubblico, utilizzando la manifestazione come piattaforma per comunicare il suo punto di vista. La sua presenza è stata accompagnata da un’apparizione in passerella, attirando l’attenzione dei media presenti.

Cate Blanchett, regina di questo Festival di Cannes, brilla in passerella e parla con il pubblico. Blanchett non ha perso l’occasione del festival per trasformare Cannes in un’importante cassa di risonanza al suo messaggio. L’attrice Premio Oscar ha osservato che lo squilibrio di potere tra uomini e donne nell’industria cinematografica persiste ancora oggi. Alla base di questa tesi ci sarebbe un movimento #Metoo o dimenticato o addirittura ucciso, soppiantato dalle vecchie gerarchie di potere. Vediamo nel dettaglio le parole dell’attrice. Il ruolo di Cate Blanchett nel movimento #Metoo. Cate Blanchet t ha partecipato a un dibattito con Didier Allouch, moderatore del Festival di Cannes 2026, lamentando come il movimento #MeToo sia stato “ucciso troppo rapidamente”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cannes79: Cate Blanchett parla del movimento #Metoo nell’industria cinematografica: “E’ stato ucciso rapidamente”

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