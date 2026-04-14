Catania blitz dei cani | sventlato lo spaccio da migliaia di euro

Un intervento della squadra cinofila della Questura di Catania ha portato al sequestro di 11 chili di droga tra cocaina, hashish e marijuana in via Plebiscito. Durante l’operazione, i cani hanno individuato e segnalato la presenza di sostanze illecite, consentendo agli agenti di procedere con i controlli e il sequestro. L’attività si inserisce in un’azione mirata contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Un operativo della squadra cinofila della Questura di Catania ha portato al sequestro di 11 chili di stupefacenti tra cocaina, hashish e marijuana in via Plebiscito. L’azione ha coinvolto un uomo di 40 anni e suo nipote di 23, individuati nel quartiere San Cristoforo mentre gestivano un sistema di spaccio con volumi d’affari stimabili in centinaia di migliaia di euro. Il fiuto decisivo nel cuore di San Cristoforo. Le pattuglie dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno setacciato ogni angolo del rione, affidandosi alla precisione dei quattro unità cinofile: Maui, Ares, Briska e Rex. Il lavoro di ricerca si è concentrato su un immobile abbandonato situato proprio di fronte all’abitazione del quarantenne coinvolto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, blitz dei cani: sventlato lo spaccio da migliaia di euro Spaccio nel centro di Catania: blitz dei Carabinieri, due arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel cuore della città Un intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania... Roma. Controlli a tappeto dei Carabinieri contro lo spaccio. 18 arresti nella Capitale. Sequestrati ingenti quantitativi di droga e migliaia di euro in contantiROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi...