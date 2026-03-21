A Roma, nelle zone del Quarticciolo e di Corviale, la polizia ha portato avanti due operazioni mirate contro lo spaccio di droga e l’abusivismo. Nella prima zona sono stati utilizzati droni per monitorare l’area, mentre nel secondo quartiere si è svolto un blitz contro attività illegali. Le operazioni hanno coinvolto diverse forze dell’ordine e hanno portato a diversi fermi e sequestri.

La lotta contro la criminalità organizzata a Roma prosegue: due importanti operazioni di polizia sono state condotte nelle zone difficili del Quarticciolo e di Corviale. Droni contro lo spaccio al Quarticciolo. Al Quarticciolo i Carabinieri hanno utilizzato anche il sostegno tecnico dei droni in un’operazione di controllo straordinario del territorio contro lo spaccio. L’attività dei militari ha portato all’arresto di 12 persone e alla requisizione di oltre 1,2 kg di sostanze stupefacenti. Si è trattato di un’operazione caratterizzata soprattutto per la chiusura dei più importanti punti di accesso alle piazze di spaccio. Anche l’utilizzo dei velivoli in dotazione si è rivelato fondamentale, visto che hanno garantito una costante copertura aerea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Al Quarticciolo droni contro lo spaccio, a Corviale blitz anti-abusivismo: continua la lotta alla criminalità nelle periferie romane

Articoli correlati

Roma. Fila di clienti rimasti senza spacciatore. Il blitz dei Carabinieri manda in tilt lo spaccio al Quarticciolo. 18 arresti. Sequestrate oltre 500 dosi di coca e crackCronache Cittadine ROMA – Anche i paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania” hanno preso parte ieri a un articolato e accurato servizio di L'articolo...

Blitz contro l’abusivismo e la contraffazione, sequestrati 300 capi falsi al mercato rionaleControlli serrati della polizia locale hanno portato a importanti risultati sul fronte del commercio abusivo e della sicurezza stradale, infatti, nel...

Aggiornamenti e notizie su Quarticciolo droni

Nuova operazione anti-droga con droni al Quarticciolo: 12 arrestiNuova operazione anti-droga al Quarticciolo. Dalle prime luci dell'alba e per l’intera giornata di ieri, venerdì 20 marzo, i carabinieri della Compagnia Roma Casilina, con il supporto tecnico dell’Ali ... romatoday.it

Roma, i droni antispaccio sorvolano il Quarticciolo. Dodici arrestiCabine elettriche, cespugli nei giardini pubblici, aree comuni nei condomini. Sono questi i luoghi dove i pusher di strada nascondono la merce per non farsela trovare addosso in caso di arresto. L'ope ... rainews.it