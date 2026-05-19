Catania | due arresti a Librino dopo la rapina ai corrieri di sigarette

A Librino, quartiere di Catania, sono stati arrestati due uomini in relazione a una rapina ai danni di corrieri di sigarette. Secondo le indagini, i sospetti avevano studiato gli orari delle consegne prima di mettere in atto il colpo. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nell’auto utilizzata per la fuga alcuni oggetti che potrebbero essere collegati alla rapina. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’evento.

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