Catania | due arresti a Librino dopo la rapina ai corrieri di sigarette
A Librino, quartiere di Catania, sono stati arrestati due uomini in relazione a una rapina ai danni di corrieri di sigarette. Secondo le indagini, i sospetti avevano studiato gli orari delle consegne prima di mettere in atto il colpo. Durante un controllo, gli agenti hanno trovato nell’auto utilizzata per la fuga alcuni oggetti che potrebbero essere collegati alla rapina. Le forze dell’ordine stanno proseguendo le verifiche per chiarire i dettagli dell’evento.
? Punti chiave Come hanno fatto i rapinatori a studiare gli orari delle consegne?. Cosa hanno trovato gli agenti nell'auto utilizzata per la fuga?. Perché i corrieri di tabacco sono diventati bersagli sistematici a Catania?. Chi ha segnalato l'aggressione alla sala operativa della Questura?.? In Breve Due uomini nati nel 1973 e nel 1990 arrestati in flagranza.. Recuperati tre colli di sigarette per un valore di 8.000 euro.. Rapina avvenuta durante lo scarico merci presso un esercizio di Librino.. Sospettati monitoravano gli orari delle consegne settimanali dei corrieri.. Due uomini catanesi, nati rispettivamente nel 1973 e nel 1990, sono stati arrestati dalla polizia in flagranza dopo una rapina ai danni di un di tabacchi avvenuta nel quartiere Librino. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Catania Ex dirigente latitante scovato a Librino arrestato dopo mesi di fuga
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