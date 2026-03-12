Due uomini di 47 e 43 anni sono stati posti agli arresti domiciliari a Catania con l’accusa di aver compiuto furti ai distributori di sigarette, utilizzando esplosivi. L’ordinanza è stata emessa dal gip su richiesta della Procura. Le indagini hanno portato all’identificazione dei sospettati, che sono stati fermati nelle ultime ore. La vicenda riguarda episodi di furto reiterati ai danni di distributori automatici nella zona.

Ordinanza del gip su richiesta della Procura. Due uomini di 47 e 43 anni sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in seguito all'esecuzione di un'ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania. Il provvedimento è stato eseguito dagli agenti della Polizia di Stato della città di Catania e riguarda le accuse di furto aggravato in concorso e detenzione di materiale esplodente. Colpi ai distributori automatici con ordigni artigianali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due indagati sarebbero responsabili di diversi furti ai danni di distributori automatici di sigarette, compiuti utilizzando ordigni esplosivi artigianali per far saltare le apparecchiature.

© Dayitalianews.com - Furti con esplosivi ai distributori di sigarette: due arresti domiciliari a Catania

