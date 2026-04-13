Ubriaco fugge dopo una lite si schianta in auto e scappa a nuoto nel canale | 39enne in carcere

Un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver causato un incidente e tentato di sottrarsi ai controlli. La sera precedente, aveva avuto una lite e, sotto l’effetto di alcol, si è messo alla guida, schiantandosi in un fossato. Dopo aver abbandonato l’auto, ha attraversato a nuoto un canale e si è rifugiato in un'area vicina, ma è stato catturato poco dopo.

Una fuga, terminata prima in un fossato e poi a nuoto tra le acque di un canale, non è bastata a un 39enne di origini marocchine per sfuggire all'arresto dopo una notte brava. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Mirandola al termine di un.🔗 Leggi su Modenatoday.it Ubriaco si schianta con l’auto e poi fugge dall’ospedaleUn incidente frontale lungo la statale 16, con sei feriti di cui due in codice rosso e un automobilista ubriaco che si è schiantato con la propria... Leggi anche: Fugge all’alt e si schianta: "Era ubriaco". Arrestato