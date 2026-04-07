Castelnovo Sotto si schianta in auto per un malore

Stamattina alle 7, un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’incrocio tra via Fratelli Cervi e via XXV Aprile, a Castelnovo Sotto. L’auto su cui viaggiava ha perso il controllo e si è schiantata. L’automobilista è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per i rilievi del caso.

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 7 aprile 2026 - Un uomo di 54 anni è stato portato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio in seguito a un incidente accaduto alle 7 di stamattina all’incrocio tra via fratelli Cervi e va XXV Aprile, a Castelnovo Sotto, a ridosso del centro del paese. Per cause al vaglio dei carabinieri si è verificato uno scontro tra due auto. Uno dei conducenti, di 54 anni, abitante in paese, è apparso in condizioni piuttosto serie: non tanto per traumi ortopedici quanto forse per un malore improvviso che pare lo abbia colpito mentre si trovava alla guida del veicolo, facendolo sbandare prima dello schianto con l’altra vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Sotto, si schianta in auto per un malore Ha un malore, si schianta con l'auto e muore sulla tangenziale di CataniaIncidente mortale questa mattina lungo l’Asse dei servizi della Tangenziale di Catania, nei pressi del distributore Q8. Andrea, morto a 58 anni per un malore fatale alla guida. Camion fuori controllo, si schianta contro le autoViareggio, 10 febbraio 2026 – Ad aspettarlo dietro la curva c’era un destino drammatico.