castelnovo capitale delle corali

Castelnovo si prepara ad accogliere nel prossimo weekend la Rassegna Corale Premio "Lamberto Pietropoli", un appuntamento dedicato alla musica corale e al ricordo di una delle figure più significative del panorama musicale italiano legato alla coralità amatoriale. L’evento, che negli anni ha assunto un rilievo nazionale, farà tappa nel territorio castelnovese il 23 e 24 maggio, coinvolgendo cori provenienti da diverse regioni italiane in un fine settimana all’insegna della musica, della condivisione e della valorizzazione del territorio. La rassegna ha avuto origine da un’idea di Cynthia Forghieri a cui si sono aggiunti nel tempo i... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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