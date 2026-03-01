Rassegna per corali polifoniche Città di Ancona al via la trentatreesima edizione

La rassegna per corali polifoniche Città di Ancona inizierà domenica 1° marzo e proseguirà l’8 e il 15 marzo, con concerti alle ore 17. Questa è la trentatreesima edizione dell’evento, che vede coinvolte diverse formazioni corali della città e si svolge in vari luoghi di Ancona. I concerti sono aperti al pubblico e si svolgono nel rispetto del programma stabilito.

ANCONA – Prenderà avvio domenica 1° marzo, con prosecuzione nelle date dell'8 e 15 Marzo (inizio dei concerti ore 17) la rassegna per Corali polifoniche Città di Ancona, giunta alla sua trentatreesima edizione. Nel transetto della parrocchia dei Santi Cosma e Damiano, da tempo scelta per la sua invidiabile acustica dalla Corale Marini, associazione ospitante e organizzatrice dell'evento con il patrocinio della Presidenza del consiglio - assemblea legislativa delle Marche - si succederanno gruppi di spessore artistico riconosciuto ma anche musicisti in erba. Saranno infatti i componenti dell'Orchestra Giovanile "Zona Musica - La Città dei Suoni" di Ancona ad aprire le esibizioni domenica prossima, e ancora accompagnare la Corale Marini – organizzatrice della rassegna - nel concerto di chiusura del 15 marzo.