Pinacoteca Crociani Lo splendore ritrovato dei corali miniati

Nel cuore del Museo Civico Pinacoteca Crociani si trovano nove libri di coro, caratterizzati da pagine ingiallite e decorazioni intricate. Questi testi, risalenti a diversi periodi storici, sono stati oggetto di recenti interventi di conservazione per preservare i corali miniati che li adornano. La loro presenza testimonia l’importanza delle tradizioni musicali e artistiche antiche, conservate con cura nel tempo. La mostra dedicata ai corali miniati permette di ammirare da vicino i dettagli e la delicatezza di queste opere.

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di Chiara Giacobelli Un sussurro antico, fatto di voci che si rincorrono e si fondono in un’armonia eterna, sembra levarsi dalle pagine ingiallite dei nove libri di coro custoditi nel cuore del Museo Civico Pinacoteca Crociani. Non sono semplici spartiti, ma monumenti di fede e arte, dove la notazione quadrata del canto gregoriano si sposa con la raffinatezza delle miniature trecentesche. Avvicinandosi a questi colossi di pergamena, l’occhio viene catturato da un’esplosione di colori: ori scintillanti, blu profondi, rossi vibranti animano capilettera istoriati che racchiudono scene sacre, figure di santi e complesse decorazioni floreali. È come se la preghiera stessa si fosse materializzata in forme e colori, trasformando ogni pagina in un portale verso il divino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pinacoteca Crociani. Lo splendore ritrovato dei corali miniati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Basilica di Vitruvio, il gioiello ritrovato cerca il suo splendore: l’ipotesi di una legge specialeFano, 5 aprile 2026 – Nell’annunciare, il 19 gennaio scorso, il ritrovamento a Fano della leggendaria Basilica di Vitruvio, il ministro della Cultura... Leggi anche: Argento ossidato? Ripristina lo splendore in 20 minuti Pinacoteca Crociani. Lo splendore ritrovato dei corali miniatidi Chiara Giacobelli Un sussurro antico, fatto di voci che si rincorrono e si fondono in un’armonia eterna, sembra levarsi ... quotidiano.net Pinacoteca Crociani. Una guida nella bellezzaAlla fine, il coniglio dal cilindro l’ha tirato fuori Roberto Longi, per 23 anni direttore del Museo civico pinacoteca Crociani di Montepulciano e curatore della nuova guida della struttura espositiva ... lanazione.it