Castello delle Cerimonie il Tar conferma la revoca delle licenze a La Sonrisa | da domani stop alle attività
Il Tribunale amministrativo della Campania ha deciso di confermare la revoca delle licenze del Grand Hotel La Sonrisa, situato a Sant'Antonio Abate. La decisione riguarda le autorizzazioni che consentivano l'attività dell'hotel. La sindaca ha comunicato che, a partire da domani, le attività presso la struttura devono cessare. La revoca delle licenze comporta la fine delle operazioni dell'hotel nel rispetto delle disposizioni legali.
Il Tar della Campania ha confermato la revoca della licenze per il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, come reso noto dalla sindaca, Ilaria Abagnale.🔗 Leggi su Fanpage.it
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A parte l’orriplilanza della composizione di tutta l’esibizione, più tascia o zaurda di così non si poteva (tipo Castello delle Cerimonie), ma era fuori voce, è andato male… tanto per condire al meglio x.com
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