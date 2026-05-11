Castello delle Cerimonie il Tar conferma la revoca delle licenze a La Sonrisa | da domani stop alle attività

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tribunale amministrativo della Campania ha deciso di confermare la revoca delle licenze del Grand Hotel La Sonrisa, situato a Sant'Antonio Abate. La decisione riguarda le autorizzazioni che consentivano l'attività dell'hotel. La sindaca ha comunicato che, a partire da domani, le attività presso la struttura devono cessare. La revoca delle licenze comporta la fine delle operazioni dell'hotel nel rispetto delle disposizioni legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Tar della Campania ha confermato la revoca della licenze per il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, come reso noto dalla sindaca, Ilaria Abagnale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Castello delle Cerimonie da abbattere: l’ultimo appiglio per La Sonrisa è il TarNei prossimi giorni la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, incontrerà nuovamente il prefetto Michele di Bari.

Castello delle Cerimonie, “La Sonrisa” diventa proprietà del comune di Sant’Antonio AbateSvolta nella vicenda del Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, noto al grande pubblico come il “Castello delle Cerimonie”.

Argomenti più discussi: Storia e (triste) epilogo del Castello delle Cerimonie; Spero che il Castello delle Cerimonie possa riaprire nel rispetto della legalità: l’appello di Giancarlo Magalli. Annunciata una nuova richiesta di revisione della sentenza; Castello delle Cerimonie, nuova richiesta di revisione della lottizzazione abusiva; Castello delle Cerimonie da abbattere: l’ultimo appiglio per La Sonrisa è il Tar.

castello delle cerimonie ilCastello delle Cerimonie, il Tar conferma la revoca delle licenze a La Sonrisa: da domani stop alle attivitàIl Tar della Campania ha confermato la revoca della licenze per il Grand Hotel La Sonrisa di Sant'Antonio Abate, come reso noto dalla sindaca, Ilaria Abagnale ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web