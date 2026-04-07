Castelli Aperti torna nel novarese | gli appuntamenti di domenica 12 aprile

Domenica 12 aprile, nel novarese, si terranno nuovi eventi legati a Castelli Aperti, che continuano le visite alle dimore storiche della regione. La manifestazione, già iniziata durante le festività di Pasqua e Pasquetta, offre ai visitatori l’opportunità di esplorare diverse residenze storiche del Piemonte, con aperture previste ogni domenica. L’iniziativa si inserisce in un calendario che mira a rendere accessibili al pubblico le testimonianze architettoniche e culturali del territorio.

Dopo l'esordio della stagione 2026 nelle giornate di Pasqua e Pasquetta, Castelli Aperti prosegue con i suoi appuntamenti domenicali permettendo al visitatore di scoprire le più affascinanti dimore storiche del Piemonte. In provincia di Novara sono due le dimore che si possono visitare in occasione della rassegna "Castelli Aperti". A Oleggio Castello porte aperte al Castello dal Pozzo (in foto): aperto a Pasqua e Pasquetta con visite guidate su prenotazione alle 10 di mattina. Ingresso 15 euro; per informazioni e prenotazioni: 0322.53713, 335.6121362, [email protected]. A Vinzaglio è invece possibile visitare, solo su prenotazione contattando il numero 346. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

A Pasqua e Pasquetta riparte la rassegna "Castelli Aperti": le aperture nel novareseDomenica 5 e lunedì 6 aprile segnano l'avvio della stagione 2026, offrendo a visitatori e turisti l'opportunità di vivere un viaggio unico tra...

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Temi più discussi: Il 28 e 29 marzo con Castelli aperti dentro la storia e la tradizione; Per due giorni castelli e manieri aprono le porte al pubblico: ecco quali, 28 marzo 2026; Castelli Aperti a Pasqua e Pasquetta; Castelli Aperti in occasione di Pasqua e Pasquetta.

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Pasquetta 2026 in provincia di Cuneo: un ampio calendario di appuntamenti tra fiere, mercatini e castelli aperti. A Cuneo sono in programma passeggiate animate al Parco Fluviale e musica lirica in via Roma. Bra ospita la 150ª edizione della Fiera Zootecnica - facebook.com facebook

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