Castelli Aperti torna nel novarese | gli appuntamenti di domenica 19 aprile

Il programma Castelli Aperti continuerà nel novarese anche questa domenica, 19 aprile, consentendo ai visitatori di accedere a diverse dimore storiche della regione. La rassegna, che si svolge ogni domenica fino a ottobre, permette di visitare vari castelli e palazzi aperti al pubblico. L’iniziativa è rivolta a chi desidera scoprire le strutture storiche della zona nel corso della stagione primaverile.

Castelli Aperti, la rassegna che permette di visitare le dimore storiche piemontesi tutte le domeniche fino a ottobre, prosegue anche domenica 19 aprile.I castelli aperti nel novareseIn provincia di Novara sono due le dimore che si possono visitare in occasione della rassegna "Castelli Aperti".A.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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