Legnano si appresta ad accogliere nuovamente il Memorial Spinosa, un evento dedicato al taekwondo che richiama atleti da diverse nazioni. La manifestazione si svolge nel fine settimana, con numerose gare previste nelle diverse categorie di età e livelli di esperienza. La competizione si svolge presso il centro sportivo della città, dove si svolgono anche sessioni di qualificazione e finali. L’evento è seguito da appassionati e tecnici del settore.

Legnano si prepara a diventare ancora una volta punto di riferimento per il taekwondo internazionale. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 il PalaKnights di via Parma 77 ospiterà la 4ª International Cup – Memorial Valerio Spinosa, un appuntamento ormai consolidato che unisce sport, memoria e valori profondi. La manifestazione, cresciuta negli anni fino a richiamare l’attenzione anche di importanti testate nazionali, rappresenta molto più di una competizione. È un momento di condivisione e ricordo dedicato a Valerio Spinosa, figura amatissima e fonte di ispirazione per centinaia di giovani atleti. Il programma si preannuncia ricco e spettacolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le stelle del taekwondo. Torna il Memorial Spinosa tra emozioni e adrenalina

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