Castellammare il sindaco revoca tre storiche concessioni balneari
A Castellammare di Stabia, il sindaco ha deciso di revocare le concessioni balneari di tre spiagge: Pozzano, Palombara e La Rotonda. Sono state annullate le autorizzazioni demaniali e le gestioni affidate in passato ai concessionari. La decisione riguarda le aree di spiagge libere attrezzate del territorio comunale. La revoca è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.
Stretta sulle spiagge libere attrezzate: la città di Castellammare di Stabia ha disposto la decadenza dell'autorizzazione demaniale e la revoca dell'affidamento in gestione per gli arenili di Pozzano, della Palombara e de La Rotonda. Il provvedimento è stato adottato a seguito di sopralluoghi e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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