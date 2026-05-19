Castellammare il sindaco revoca tre storiche concessioni balneari

A Castellammare di Stabia, il sindaco ha deciso di revocare le concessioni balneari di tre spiagge: Pozzano, Palombara e La Rotonda. Sono state annullate le autorizzazioni demaniali e le gestioni affidate in passato ai concessionari. La decisione riguarda le aree di spiagge libere attrezzate del territorio comunale. La revoca è stata comunicata ufficialmente e ha effetto immediato. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

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