Balneari nuovo regalo delle destre | blitz per prorogare di tre anni le concessioni

Nel corso di un'operazione al Senato, le forze di maggioranza hanno approvato una proroga di tre anni per le concessioni balneari, che ora si estenderanno fino al 2030. La decisione rappresenta un intervento rapido e deciso, volto a prolungare la gestione delle spiagge da parte degli attuali concessionari. La misura è stata adottata senza modifiche sostanziali e senza coinvolgimento diretto di altri attori.

Il nuovo, ormai consueto, regalo ai balneari. Sulle concessioni arriva una proroga fino al 2030 per la gestione delle spiagge con il blitz delle destre al Senato. Una proroga di tre anni che in teoria riguarda solamente Calabria, Sardegna e Sicilia, ovvero le regioni colpite dagli “eventi meteorologici di eccezionale intensità” degli scorsi mesi, ma che in realtà potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. La Lega ha proposta un emendamento al decreto Infrastrutture che la commissione Ambiente del Senato ha approvato: viene prevista la proroga fino a settembre del 2030 o fino a marzo del 2031 (in base alle differenti previsioni) delle attuali scadenze delle concessioni balneari, garantendo così tre anni in più ai gestori.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Balneari, nuovo regalo delle destre: blitz per prorogare di tre anni le concessioni Notizie correlate Concessioni balneari, la Lega: "È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari"È pronto un ‘bando tipo’ per le concessioni balneari che, secondo quanto previsto nel decreto legge ‘Infrastrutture’ - che il ministro Matteo Salvini... Balneari, blitz al Senato: ok alla proroga delle concessioni in Sicilia, Calabria e Sardegna“In ragione dei danni alla fascia costiera provocati dal processo di progressiva erosione della costa, nonché dagli eventi meteorologici di... Tutti gli aggiornamenti L’ultimo regalo ai balneari: Matteo Salvini dimezza i canoni prima delle gareROMA – Non è solo un piccolo sconto. E proprio un taglio che somiglia davvero all’ultimo regalo prima delle gare che l’Italia dovrà bandire. Matteo Salvini prepara una grande sforbiciata ai canoni che ... repubblica.it Balneari contro nuovo Pul Olbia 'noi fuori da bandi per spiagge'Se non moriamo di Bolkestein, moriamo di Pul. Il segretario regionale ITB Italia Francesco Gambella, lo dice da anni: a suo avviso il nuovo Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Olbia andrà a ... ansa.it