Pisa musica e sport nelle piazze | al via Fuori di Maggio per i giovani

A Pisa prende il via un evento dedicato ai giovani che combina musica e sport nelle piazze della città. La manifestazione, intitolata Fuori di Maggio, prevede una serie di appuntamenti programmati nei diversi spazi pubblici, coinvolgendo associazioni locali di settore. Gli incontri sono pensati per offrire momenti di intrattenimento e socializzazione, con iniziative che si svilupperanno nel corso del mese in varie aree della città.

? Cosa scoprirai Dove si terranno esattamente gli appuntamenti tra musica e sport?. Chi sono le associazioni locali che collaborano al progetto?. Come cambierà la gestione degli spazi pubblici per i giovani?. Perché il Comune ha scelto proprio Piazza XX Settembre e il Giardino Scotto?.? In Breve Evento Indie Timeless il 22 maggio ore 21 in piazza XX Settembre.. Appuntamento Union il 30 maggio ore 17 presso il Giardino Scotto.. Collaborazione tra Comune, Pisamo, Itstime, Mag APS Stage, Lume e Borderline.. L'assessore Frida Scarpa punta a creare un calendario stabile di appuntamenti.. Il Comune di Pisa lancia il progetto Fuori di Maggio con due appuntamenti tra musica e sport previsti per il 22 e il 30 maggio nelle piazze e nei parchi della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

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